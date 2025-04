"Ao longo de 12 anos foram investidos mais de 75 milhões de dólares (65,9 milhões de euros) nos distritos de Muecate e Nacarôa, com fundos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos", disse o diretor-adjunto do Projeto "Juntos Educando as Crianças -- Fase III (ECT-3), Lopes Muquera, citado hoje num comunicado da World Vision Moçambique, organização humanitária responsável pela implementação do plano.

O ETC-3 é uma iniciativa em parceria com o Governo moçambicano, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pronae), que visa melhorar a qualidade da educação infantil em Moçambique, com foco na educação pré-escolar e nos direitos da criança.

Para o representante, o encerramento do projeto marca o fim de um ciclo de três fases ao longo de 12 anos, demonstrando o compromisso dos doadores, organizações humanitárias e Governo com "o bem-estar das crianças, por via da alimentação escolar".

Durante o ETC-3, que decorreu entre outubro de 2019 e setembro de 2024, foram servidas mais de 22 milhões de refeições a mais de 93 mil alunos do ensino primário de 160 escolas dos distritos.

Foram ainda construídos seis sistemas de abastecimento de água, reabilitadas 20 latrinas e 15 furos nas escolas, desparasitadas 91.965 crianças em todas instituições de ensino apoiadas, além da distribuição de 1,72 toneladas métricas de farinha fortificada de milho e soja (CSB+) a 6.172 mulheres grávidas, lactantes e crianças abaixo dos 5 anos, segundo dados no documento.

"O Governo, a vários níveis, vai continuar a assistir as escolas e as comunidades nos distritos de Muecate e Nacarôa", garantiu Anabela Munarapa, chefe do Departamento de Assuntos Transversais na Direção Provincial da Educação em Nampula, também citada no comunicado.

