A iniciativa é organizada pela Licenciatura em Jornalismo do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra.

A primeira atividade é destinada aos alunos do 2.º B e do 4.º B da Escola Básica de Solum Sul, do Agrupamento de Escolas Eugénio de Castro.

"Um dos membros da equipa docente do ISMT, também jornalista, tratará de sensibilizar crianças e docentes para a importância da educação para os media", refere uma nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O projeto é dirigido a crianças e jovens dos três Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário e tem como objetivo melhorar os seus "níveis de literacia mediática".

"É nossa intenção ajudar os estudantes a assumirem um olhar crítico sobre as novas formas de conectividade, os novos modelos de comunicação, sem esquecer aquilo que os jornais, rádios e televisão todos os dias nos oferecem", referiu à Lusa o coordenador do projeto, Dinis Manuel Alves.

A 'Escolinha Dos Media' surgiu da "necessidade, há muito sentida, de suprir, no público-alvo referido, lacunas gritantes no que reporta à literacia mediática, conhecimentos considerados fundamentais para uma esclarecida e salutar vivência numa sociedade democrática", explica a nota de imprensa.

As temáticas a abordar vão muito para além do combate às notícias falsas.

As aulas abertas nas escolas vão iniciar-se em Coimbra, alargando-se no próximo ano letivo aos restantes concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal de Coimbra (CIM-RC), 19, no total.

Estas aulas vão ser gravadas para depois estarem disponíveis no canal "Youtorga" e nas redes sociais da iniciativa.

A Licenciatura em Jornalismo do ISMT realizou recentemente um conjunto de 'e-lessons' com profissionais do setor. Os vídeos destas aulas virtuais estão igualmente disponíveis nas redes sociais da 'Escolinha dos Media'.

Para além das aulas abertas nas escolas da região de Coimbra, o projeto tem alimentado as suas redes sociais, contando com mais de mil seguidores no Facebook e com mais de 400 vídeos no Youtube.

Além disso, está também presente no Instagram.

Esta iniciativa conta com outras facetas e uma delas é a possibilidade de estudantes e professores formularem perguntas a serem respondidas por docentes do ISMT ou por profissionais do setor, havendo já alguns vídeos publicados com as primeiras perguntas e respostas.

O projeto vai ainda disponibilizar documentos relacionados com o universo da comunicação, destacando-se as versões integrais de jornais portugueses publicados nos finais do século XIX e início do século XX.

LYFR // SSS

Lusa/Fim