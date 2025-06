O ex-líder do PSD Rui Rio foi apresentado no sábado, no Porto, como mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo a Presidente da República.

"Não foi o interesse nacional que colocou Rui Rio a apoiar Gouveia e Melo mas sim uma ideia de vingança. Rio não lida bem com as críticas. E nunca lidou bem com a independência de Luís Marques Mendes como comentador. Assim, aproveitou esta oportunidade para fazer a sua pequena vingança", criticou o também antigo deputado do PSD Duarte Marques, numa publicação na rede social X.

Na sua intervenção no Porto, Rui Rio defendeu que o país precisa de um presidente que "não se perca no comentário avulso", mas aposte no que é "nobre e estruturante".

Para o antigo líder social-democrata entre 2018 e 2022, o país precisa de um chefe de Estado "que não se feche no Palácio de Belém e aproveite a comunicação social para falar com os portugueses, mas que não caia na tentação de fazer dela um modo de vida".

"Precisamos de um Presidente com dimensão e sentido de Estado, condições essenciais para um exercício pleno das suas funções: para ser o verdadeiro guardião do regular funcionamento das instituições democráticas, o árbitro e moderador entre poderes, e, fundamentalmente, a entidade de último recurso da vida nacional, porque reconhecidamente livre, isento e independente", defendeu Rio.

O almirante Gouveia e Melo apresentou formalmente a sua candidatura a Presidente da República na quinta-feira, no mesmo dia em que o PSD aprovou o apoio ao ex-líder Marques Mendes para Belém.

Mendes, que foi comentador televisivo na SIC durante mais de uma década, apresentou a candidatura a Belém no início de fevereiro, em Fafe, para as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano.

