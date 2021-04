Na 39.ª edição do festival organizado pelo Orfeão de Leiria, mantém-se a mesma filosofia de, a partir de uma matriz clássica, abrir-se "a outras estéticas musicais, promovendo e encorajando o diálogo entre diferentes áreas e géneros musicais, esbatendo fronteiras que apenas teoricamente são estanques", afirmou a organização, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Também neste ano, para além de dar palco a nomes e projetos consagrados, como Desidério Lázaro, Rão Kyao e António Chainho e Olga Roriz, a iniciativa promove a apresentação de jovens músicos, como a Orquestra XXI e Sofia Silva Sousa e Marta Menezes, pianista que abriu o festival na segunda-feira.

Na quinta-feira, no Teatro José Lúcio da Silva (TJLS), em Leiria, apresenta-se a Orquestra XXI, com um concerto desenhado para orquestra de cordas.

A 08 de maio, o saxofonista português Desidério Lázaro apresenta "Stillness in Time", álbum gravado em 2020 num duo com o pianista Daniel Bernardes, e, a 28 desse mês, é apresentada a ópera cómica multimédia "Simplex", com libreto de Carlos Tê e José Topa, encenação de António Durães e composição musical de Telmo Marques.

A 03 de junho, também no TJLS, realiza-se um concerto do mestre da guitarra portuguesa António Chainho com Rão Kyao, um espetáculo que chegou a estar previsto em 2020, na 38.ª edição do festival, mas que acabou adiado devido à pandemia.

No ano em que se celebram os 100 anos do nascimento de Astor Piazzolla, considerado o compositor de tango mais importante do século XX, e reinventor da expressão tradicional com o chamado Novo Tango, o festival assinala a efeméride, com concertos de Tango4Women e da Orquestra Filarmonia das Beiras com o bandeonista Walter Hidalgo.

A 18 de junho, a companhia Olga Roriz apresenta "Autópsia", no TJLS.

No festival, estão ainda previstos espetáculos de The Opera Locos, Ensemble Darcos, e da Orquestra Filarmonia das Beiras com a S.A. Marionetas.

A organização conta ainda realizar concertos de Miguel Amaral e Pedro Rodrigues, Quarteto Lopes Graça, Pedro Caldeira Cabral e Sofia Sousa, cujas datas ainda estão por anunciar.

