O cartaz do festival que volta a acontecer no Hard Club foi hoje divulgado na íntegra e "equilibra artistas que são família com novidades", contando com atuações dos italianos Ufomammut e do norte-americano Mizmor, para além de um concerto da dupla The Body com Dis Fig.

Em comunicado, a Amplificasom revelou ainda as presenças de Cinder Well, Eihwar, UF, Fvnerals, Insect Ark, Living Gate, LLNN, Mary Jane Dunphe, Menace Ruine (em "data única na Europa", segundo a promotora), Spurv, Yoo Doo Right e Zombi.

De acordo com a organização, há 14 estreias em Portugal, de um total de 20 artistas, nos quais se incluem ainda os portugueses Avesso e Decline and Fall.

Tendo metade dos bilhetes para a edição deste ano sido vendidos até dezembro do ano passado, a Amplificasom salientou que "os custos de produção estão mais altos que nunca, e organizar um festival com estas características num país geograficamente e economicamente periférico (face à realidade europeia) está a tornar-se mais dispendioso de ano para ano".

Desta forma, a promotora colocou à venda passes com valores à escolha do espectador, com preços de 119, 129, 139 e 149 euros, mais taxas.

