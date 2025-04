Debate entre líderes da AD e do PS na quarta-feira às 20h30

Lisboa, 29 abr 2025 (Lusa) -- O debate entre os líderes da AD e do PS no âmbito das eleições legislativas foi reagendado para as 20h30 de quarta-feira, na Nova SBE, em Carcavelos, confirmou a Lusa junto de fonte da direção da RTP.