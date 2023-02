O curso, 'on-line' e de livre acesso, pode ser acedido através da página do projeto de combate às 'fake news' da Lusa - https://combatefakenews.lusa.pt/ - na área "Curso de verificação da AFP", que direciona para a página https://br.digitalcourses.afp.com da France Presse.

Nos vários módulos, com recurso a vídeos e exercícios, a equipa de investigação da AFP partilha "as técnicas que utiliza no dia a dia" para "trabalhar mais eficientemente com ferramentas de pesquisa" e aumentar a proteção 'on-line', segundo o 'site' do curso da agência francesa.

No final do curso, dividido em três níveis - iniciante, intermédio e avançado -, e que tem o apoio da Google News Iniciative, é emitido um certificado pela AFP.

O acesso ao curso 'on-line' da France Presse através da Lusa resulta de um acordo entre as duas agências.

