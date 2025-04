Numa nota de pesar emitida hoje, o secretário executivo da organização, Zacarias da Costa, exprimiu "profunda consternação" com a "infausta notícia do falecimento de Sua Santidade", na segunda-feira, e realçou o facto de o Papa Francisco ter sido "um exemplo de humildade e compaixão, com simplicidade, sabedoria e preocupação com os mais pobres e necessitados".

Zacarias da Costa enalteceu também o seu pontificado por ter sido "marcado pela dedicação à tolerância, à inclusão, ao diálogo e à busca incansável pela paz".

Recordando as visitas realizadas pelo Papa Francisco a países da CPLP, nomeadamente, ao Brasil, a Moçambique, a Portugal e a Timor-Leste, Zacarias da Costa destacou o legado que deixa para a humanidade, um legado que "transcende fronteiras religiosas e que será eternamente lembrado pelas palavras de esperança e pelo compromisso com um mundo mais justo e fraterno, com respeito pela dignidade humana".

"Queremos, por isso, reiterar os sentimentos de pesar e exprimir as mais sinceras condolências à Santa Sé, à Igreja Católica e a todos os seus fiéis em todo o mundo", acrescentou.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer, depois de ter estado internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral e tido alta em 23 de março.

Vários países da CPLP já decretaram dias de luto nacional.

A CPLP integra nove Estados-membros, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

ATR // MLL

Lusa/fim