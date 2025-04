Costa garante "firme compromisso" da UE com estabilidade e segurança da Bósnia

Bruxelas, 09 abr 2025 (Lusa) - O presidente do Conselho Europeu, António Costa, garantiu hoje o "firme compromisso" da União Europeia (UE) com a estabilidade e a segurança da Bósnia-Herzegovina, durante uma conversa telefónica com Denis Becirovic, que representa os muçulmanos bósnios na Presidência.