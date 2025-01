Contaminação com chumbo do Mar Egeu pelo ser humano terá começado há 5.200 anos

A poluição com chumbo do Mar Egeu deverá ter começado 1.200 anos antes do previsto, há cerca de 5.200 anos, tendo sido ainda intensificada com a expansão do Império Romano e da Grécia Antiga, segundo um estudo hoje divulgado.