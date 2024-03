O escrutínio e registo destes votos dos portugueses residentes no estrangeiro decorre no Centro de Congressos de Lisboa desde segunda-feira, dia em que foram apurados mais de 140 mil votos. Na terça-feira foram contabilizados mais 117 mil.

Ao longo destes três dias, as cartas com os votos dos portugueses para as eleições legislativas de 10 de março foram escrutinadas por cerca de 700 cidadãos escolhidos pelos partidos políticos para realizar este trabalho.

Até à passada segunda-feira tinham chegado a Portugal 311.113 cartas com os votos dos emigrantes portugueses nas legislativas, segundo a Administração Eleitoral.

Os votos que cheguem pelo correio até às 17:00 de hoje serão escrutinados e registados, num trabalho que durará até às 19:00.

Os dados indicam que chegaram a Portugal 20,18% dos votos, o que representa um aumento de cinco pontos percentuais em relação aos rececionados em 2022 (15,17%).

Até segunda-feira, tinham sido devolvidas 120.706 cartas com os votos, quando nas últimas legislativas esse número era 174.970.

Mais de 1,5 milhões de cartas com os boletins de voto foram enviadas para 189 destinos a partir de 04 de fevereiro e os votos começaram a chegar a Portugal em 20 de fevereiro.

A opção pelo voto presencial foi exercida por 5.283 eleitores.

Os votos dos emigrantes portugueses irão resultar na eleição de quatro deputados (dois pelo círculo da Europa e dois pelo círculo Fora da Europa), que poderão influenciar o resultado final das legislativas do passado dia 10, uma vez que a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) elegeu 79 deputados e o PS 77.

SMM // MLL

Lusa/Fim