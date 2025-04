De acordo com as regras do Vaticano, os cardeais participarão numa missa solene na Basílica de São Pedro, no Vaticano, na manhã do dia 07, antes de os eleitores com menos de 80 anos se reunirem na Capela Sistina à tarde para a votação à porta fechada, que poderá durar vários dias.

