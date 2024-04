O concerto, que marca o início da digressão, está marcado para 26 de setembro na Casa da Música, acrescenta a promotora num comunicado hoje divulgado.

O espetáculo no Porto está integrado na digressão dos 25 anos de "Ronroco", "álbum icónico de Santaolalla que lhe abriu as portas ao cinema e a Hollywood, revelando ao mundo um talento inigualável para a composição e produção musical".

Além de temas de "Ronroco", os concertos da digressão irão incluir "composições emblemáticas do argentino, os temas que figuram nos videojogos 'The Last of Us' e respetiva série, e clássicos de bandas sonoras como 'O livro da vida' e 'Freak Power: The Ballot of the Bomb', entre outras".

Gustavo Santaolalla estreou-se na criação de bandas sonoras em 2000, a convite do realizador Alejandro González Iñárritu, no filme "Amores Perros".

Em 2005, Santaolalla ganhava o seu primeiro Óscar de Melhor Banda Sonora, com o trabalho em "O segredo de Brokeback Moutain", de Ang Lee.

No ano seguinte, o segundo, com a banda sonora de "Babel", de Alejandro González Iñárritu.

Entre a lista de outros prémios conquistados por Gustavo Santaolalla contam-se dois Grammy, 19 Grammy Latino, dois Bafta e um Globo de Ouro.

Os bilhetes para o concerto no Porto custam entre os 32 e os 80 euros e já estão à venda.

JRS // MAG

Lusa/Fim