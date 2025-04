"Não estamos a descartar nada de momento, mas não há provas de qualquer tipo de problema de cibersegurança. Estamos atentos a tudo e a principal prioridade é, obviamente, restaurar o sistema elétrico e avaliar e compreender o que aconteceu", declarou a responsável no executivo comunitário pela pasta de Transição Limpa, Justa e Competitiva, Teresa Ribera, à imprensa em Bruxelas.

Segundo a responsável, esta foi "uma das maiores falhas no sistema elétrico ocorridas nos últimos anos" na UE.

Teresa Ribera disse estar a "acompanhar o que está a acontecer" e em "estreito contacto com as autoridades espanholas e portuguesas, bem como com os diferentes serviços da Comissão", numa situação que, segundo disse, só afeta a Península Ibérica e, talvez por arrasto, talvez uma pequena parte do sul de França.

"Por enquanto, o que posso dizer é que temos de ser prudentes e pacientes para que o sistema possa ser restabelecido o mais rapidamente possível", apelou.

De acordo com Teresa Ribera, "no caso de Portugal, [as autoridades nacionais] desligaram o seu sistema elétrico do sistema espanhol para o poderem recuperar a pouco e pouco".

Estas declarações de Ribera surgem depois de a Comissão Europeia ter indicado estar em contacto com as autoridades de Portugal e Espanha e com a rede europeia de operadores para compreender a causa e o impacto do corte maciço no abastecimento elétrico na Península Ibérica.

"Estamos em contacto com as autoridades nacionais de Portugal e Espanha, bem como com a ENTSO-E [Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade] para compreender a causa subjacente e o impacto da situação", disse fonte oficial do executivo comunitário à agência Lusa.

"A Comissão continuará a acompanhar a situação e a certificar-se de que a troca de informações entre todas as partes relevantes se processa sem problemas", adiantou a mesma fonte oficial.

Bruxelas lembrou ainda existirem "protocolos para restabelecer o funcionamento do sistema", como previsto na legislação comunitária referente às redes de emergência e restabelecimento.

Esta manhã, pelas 11:30 de Lisboa, várias cidades de norte a sul de Portugal foram alvo de uma falha de eletricidade, ainda não reposta e que também afetou países como Espanha e França.

Estão a ser ativados planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

