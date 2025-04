Até sexta-feira, a província de Benguela notificou o maior número de casos, com 81 do total das 217 infeções, tendo a província do Bengo registado duas das cinco mortes por cólera, nas últimas 24 horas.

Nas últimas 24 horas, 121 pessoas receberam alta e continuam internadas 1.124 outras com cólera.

Desde o início do surto, declarado a 07 de janeiro deste ano, 453 pessoas morreram devido à cólera, das quais 183 em Luanda, capital angolana e o epicentro doença, que também provocou 111 óbitos na província do Bengo, a segunda maior região com o maior número de mortes.

Quanto aos casos, foram reportados nos últimos três meses 11.948 infeções, das quais 4.939 em Luanda e 2.779 no Bengo, as províncias que lideram as estatísticas de mortes por esta doença, que afeta 17 das 21 províncias de Angola.

NME // JPS

Lusa/Fim