Zhang deslocou-se à capital iraniana na qualidade de representante especial do Presidente chinês, Xi Jinping, que na segunda-feira apresentou as suas condolências pela morte de "um bom amigo do povo chinês".

O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, reuniu-se na terça-feira com o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mahdi Safari, a quem sublinhou a "firmeza" dos laços entre Pequim e Teerão "independentemente das mudanças na cena internacional".

Raisi morreu no domingo num acidente de helicóptero no noroeste do Irão, que também matou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hosein Amir Abdolahian, e seis outras pessoas.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, presidiu hoje a uma cerimónia fúnebre em que participaram os principais dirigentes políticos e militares iranianos, bem como altos responsáveis do grupo palestiniano Hamas e do Hezbollah libanês.

A última visita de Estado do Presidente chinês ao Irão ocorreu em janeiro de 2016, mas Xi comprometeu-se a visitar novamente o país, durante uma visita de Raisi a Pequim, no ano passado.

Parceiros políticos e económicos, os dois países enfrentam pressões por parte do Ocidente, nomeadamente devido às suas posições face à invasão da Ucrânia pela Rússia.

O Irão enfrenta também duras sanções dos Estados Unidos, devido ao seu programa nuclear. O conflito em Gaza veio agravar as tensões entre Teerão e Washington.

Durante a visita de Raisi a Pequim, os dois países apelaram ao levantamento das sanções, dizendo que "garantir os dividendos económicos do Irão" é uma "parte importante" do acordo nuclear, assinado em 2015.

As duas partes assinaram então uma série de documentos de cooperação bilateral que abrangem áreas como a agricultura, comércio, turismo, proteção ambiental, cultura ou desporto. Pequim já tinha assinado em 2021, um vasto acordo estratégico de 25 anos com Teerão. Esta importante parceria abrange áreas tão variadas como a energia, segurança, infraestruturas e comunicações.

JPI //APN

Lusa/Fim