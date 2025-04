Chefe das Forças Armadas guineenses avisa que quem perturbar a paz será abatido a tiro

Bissau, 24 abr 2025 (Lusa) -- O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, Biague Na Ntan, avisou hoje que qualquer pessoa apanhada com uma arma na mão nas ruas do país a perturbar ou a mobilizar militares para golpe de Estado, "será eliminada".