Cerca de 50 chefes de Estado e 10 monarcas no funeral do Papa

Cidade do Vaticano, 24 abr 2025 (Lusa) -- Cerca de 50 chefes de Estado e dez monarcas, num total de 130 delegações, estarão presentes no funeral do Papa Francisco, no sábado de manhã, anunciou hoje o Vaticano.