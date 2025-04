CDU do futuro chanceler alemão aprova acordo de coligação com o SPD

Berlim, 28 abr 2025 (Lusa) -- A União Democrata-Cristã (CDU), do futuro chanceler alemão Friedrich Merz, aprovou hoje o acordo de coligação com o Partido Social-Democrata (SDP) no que foi designado um "pequeno congresso" do partido.