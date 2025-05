"Luís Montenegro não fica atrás de nenhum dos outros líderes partidários no que se refere à dimensão ética na vida política", sustentou Anibal Cavaco Silva, em declarações à Rádio Renascença, numa altura em que foram divulgadas notícias sobre novos clientes da Spinumviva, a empresa que pertenceu ao primeiro-ministro e foi recentemente cedida aos seus filhos.

Na declaração à Renascença, o antigo líder do PSD prometeu divulgar um texto em breve para expor a opinião de que as propostas da AD são mais favoráveis ao desenvolvimento do país.

"Nos novos tempos que estão à nossa frente, a orientação das políticas da AD, cuja execução cabe a Luís Montenegro liderar, é mais adequada ao progresso de Portugal do que as propostas das outras forças partidárias. Penso, aliás, publicar em breve um texto explicando os fundamentos da análise que me levou a esta conclusão", disse.

Cavaco Silva considerou que "nas eleições de 18 de maio está em causa, acima de tudo, a escolha da pessoa do primeiro-ministro".

"Na análise cuidada a que procedi, cheguei à conclusão de que o líder da AD coligação PSD-CDS, Luís Montenegro, em comparação com os outros líderes partidários, tem qualidades claramente superiores em matéria de competência técnica e política, em matéria de capacidade de liderança do Governo e de defesa dos interesses portugueses na União Europeia", reiterou ainda o ex-Presidente da República.

As declarações de Cavaco à Rádio Renascença surgem numa altura em que o caso da Spinumviva voltou ao centro do debate político, após o semanário Expresso ter noticiado que Luís Montenegro entregou na Entidade para a Transparência um aditamento à sua declaração de rendimentos e que acrescenta sete clientes da sua antiga empresa, que entretanto cedeu aos seus filhos.

JPS // PC

Lusa/Fim