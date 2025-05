Algumas das contas que reproduziram estas mensagens fazem parte de redes de desinformação pró-Rússia conhecidas por terem participado em operações de manipulação anteriores, conforme detetado pelo grupo Antibot4Navalny e por plataformas de 'fact check' jornalísticas.

O Antibot4Navany - um grupo ativista que investiga campanhas de desinformação russas e colabora com órgãos de comunicação internacionais - descobriu mensagens falsas atribuídas ao jornal britânico The Independent e à estação de televisão pública France 24.

"Apagões em massa em Espanha, Portugal e França são o resultado de sanções contra a Rússia, noticia o The Independent", lê-se na primeira destas falsas alegações.

Esta tentativa de manipulação foi também noticiada como falsa pelo Centro de Combate à Desinformação (CforCD) do Governo ucraniano.

A plataforma da agência noticiosa espanhola EFE Verifica encontrou também cerca de meia centena de publicações desta mensagem em espanhol, português, inglês e russo em contas nas redes sociais Telegram, X, Facebook e Instagram.

Alguns destes perfis estão ligados às redes de desinformação pró-Rússia Matrioska (uma referência às bonecas russas tradicionais que contêm bonecas mais pequenas) e Pravda ("Verdade" em russo).

Vários verificadores e instituições públicas, como o Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE) e o Governo francês, têm relatado a atividade destas redes de manipulação nos últimos anos.

As mensagens que citam o jornal The Independent espalham uma imagem de um suposto artigo do seu 'site', para o qual não disponibilizam qualquer ligação.

De acordo com a captura de ecrã falsa, o jornal britânico atribui o apagão à falta de manutenção das redes elétricas europeias com recurso a equipamentos e dispositivos técnicos russos devido às sanções impostas pela União Europeia.

O vídeo - que é alegadamente uma reportagem da estação televisiva France 24 - afirma em inglês que "a França pode tornar-se a próxima vítima deste apocalipse energético".

A representação falsa de veículos de comunicação tradicionais para disseminar desinformação é uma técnica de manipulação usada em operações de influência pró-Rússia, como as já mencionadas Matrioska e Pravda, ou outras como Doppelganger ("duplo" em alemão), também expostas por organismos de verificação de factos e instituições públicas europeias.

Além disso, uma análise das publicações revela padrões distintos no conteúdo disseminado pela publicação falsa do The Independent, como a reprodução de mensagens idênticas: com as mesmas palavras e pela mesma ordem, em russo, espanhol, inglês e português.

RJP //APN

Lusa/Fim