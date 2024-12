"Um avião com 175 passageiros e seis membros da tripulação a bordo caiu no aeroporto de Muan", noticiou o 'media' sul-coreano, citado pela agência noticiosa France Presse (AFP).

Os serviços de emergência locais referem que um avião se incendiou num aeroporto sul-coreano depois de o trem de aterragem falhar, detalhou, por sua vez, a agência Associated Press (AP).

Segundo a mesma fonte, equipas dos serviços de emergência e de resgate foram mobilizadas para o local e estão a tentar retirar passageiros do avião, no aeroporto da cidade de Muan, no sul da Coreia do Sul.

