Autoridades moçambicanas querem recolher ovos de répteis para travar ataques

Chimoio, Moçambique, 08 abr 2025 (Lusa) -- Pelo menos 11 pessoas morreram no primeiro trimestre na província de Manica, centro de Moçambique, em ataques de répteis, como crocodilos e cobras, com as autoridades a equacionarem a recolha de ovos para travar o crescimento destas espécies.