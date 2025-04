Atividade normal retomada na saúde e casos não urgentes remarcados para próximos dias

Lisboa, 29 abr 2025 (Lusa) -- A atividade normal das unidades de saúde foi retomada hoje e as situações não urgentes que tiveram de ser adiados na segunda-feira, por causa do apagão, estão a ser remarcadas para os próximos dias, garantiu a Direção Executiva do SNS.