Ataques russos deixam milhares de pessoas sem eletricidade na Ucrânia

A Rússia atacou com 'drones' durante a última noite as instalações do operador do sistema de eletricidade nas regiões de Poltava, no centro da Ucrânia, de Sumi (nordeste), e de Chernihiv (norte), deixando milhares de pessoas sem energia.