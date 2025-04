Desde o início da sua aplicação, a 27 de novembro de 2024, Israel violou os termos do cessar-fogo em 2.740 ocasiões, tendo as suas ações vitimado 190 pessoas em território libanês, declarou o ministro da Informação libanês, Paul Morcos, numa conferência de imprensa.

O governante não forneceu pormenores sobre a identidade das vítimas mortais nem sobre a sua afiliação política, embora precisamente esta semana, o Alto-Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH) tenha estimado em 73 o número de civis mortos no Líbano nos últimos cinco meses, pelo menos sete dos quais eram crianças.

Nas declarações à imprensa no final de uma reunião do Conselho de Ministros, Morcos reconheceu também que o Exército libanês enfrenta dificuldades "significativas" para cumprir a sua missão de garantir a segurança no sul do país, embora tenha assegurado que será capaz de a cumprir sem demora.

Inquirido sobre a cooperação do grupo xiita libanês Hezbollah, que controlava 'de facto' a região sul do Líbano e deve retirar-se como parte do acordo com Israel, Morcos afirmou que "o maior desafio é a continuação da ocupação israelita e os seus repetidos ataques", juntamente com a falta de recursos financeiros e técnicos.

"Não há outros obstáculos que impeçam o Exército de continuar o seu destacamento, além dos que mencionei", esclareceu.

Israel ainda está presente em cinco zonas do sul do Líbano, apesar de o acordo de cessar-fogo estipular o fim da ocupação iniciada em outubro passado, no auge da guerra, e continua também a realizar bombardeamentos em território libanês.

Hoje, um 'drone' (aeronave não-tripulada) israelita matou uma pessoa que seguia numa mota pela localidade de Aitaroun, no sul do Líbano, o que elevou para quatro o número de mortos nas últimas 48 horas, segundo dados oficiais.

Tudo isto se passa enquanto as autoridades libanesas se preparam para iniciar um suposto diálogo com o Hezbollah para acordar o desarmamento do grupo xiita, o único movimento de envergadura que não depôs as armas após o fim da guerra civil, em 1990.

