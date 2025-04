"De acordo com as instruções do primeiro-ministro Netanyahu e do ministro da Defesa, [Israel] Katz, o exército atacou duramente um armazém em Beirute onde o Hezbollah tinha armazenado mísseis de precisão, representando uma ameaça significativa para o Estado de Israel", escreve no comunicado.

Um ataque realizado por Israel teve como alvo os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, após um apelo israelita para a retirada da população, tal como relata um jornalista da agência de notícias francesa AFP no local.

O jornalista diz ter visto fumo sobre um prédio no bairro de Hadath após o ataque.

O ataque ocorreu após um apelo do exército israelita na rede social X para uma retirada "urgente" da população, sugerindo um ataque a "instalações pertencentes ao Hezbollah" na área.

As estações de televisão locais informaram que o prédio visado era um "hangar" e transmitiram imagens que mostravam um grande incêndio no local.

O presidente libanês Joseph Aoun pediu aos Estados Unidos e à França, os garantes do acordo de cessar-fogo, que "assumam as suas responsabilidades e forcem Israel a cessar os seus ataques imediatamente".

A 01 de abril, um ataque israelita na periferia sul de Beirute matou um oficial do Hezbollah. Outro ataque teve como alvo a mesma área em 28 de março, pela primeira vez desde que o cessar-fogo entrou em vigor em novembro.

