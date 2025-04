A iniciativa do World Creativity Day, que começou no Brasil, tem o reconhecimento oficial das Nações Unidas e já impactou a vida de 150 mil pessoas em mais de 100 cidades do Brasil e do mundo, desde 2014. Em 2026, Portugal irá receber pela primeira vez esta celebração em cidades portuguesas, representando a diversidade criativa do país.

O Dia Mundial da Criatividade e Inovação, celebrado a 21 de abril, foi homologado pela ONU em 2017 como parte dos esforços para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Desde então, líderes criativos do mundo inteiro transformaram a data numa plataforma global que, através do maior festival colaborativo de criatividade do mundo, pretende incentivar a criação de soluções para os setores da educação, economia, cultura e sustentabilidade.

“Trazer o WCD para Portugal é mais do que um marco"

“Trazer o WCD para Portugal é mais do que um marco, é um convite para repensar o futuro com coragem e imaginação. Portugal tem talento, cultura e visão. Agora tem também um palco global”, afirma Marta Leite Castro, embaixadora do WCD em Portugal e que irá ter a seu cargo a missão de trazer a iniciativa a diversas cidades portuguesas.

A celebração do dia envolve as comunidades, desde líderes locais e empreendedores a estudantes, artistas e educadores. Cada cidade terá uma curadoria própria, refletindo os talentos e os desafios da sua comunidade.

Para o criador do World Creativity Day, Lucas Foster, "ter o WCD no calendário de festividades de Portugal representa uma grande conquista para a promoção global da criatividade como um motor de mudança e inovação. O WCD em Portugal é um convite para que todos, de Lisboa ao Porto, de Coimbra a Faro, se unam para transformar ideias em ação, abrindo novos caminhos para o desenvolvimento sustentável no país."

Este movimento reforça a convicção de que a criatividade é um recurso estratégico para o desenvolvimento humano e económico, promovendo uma sociedade mais resiliente, inclusiva e preparada para o futuro.