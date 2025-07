"África tem o direito e a grande oportunidade de construir uma série de capacidades e uma série de competências para poder desenvolver também esses recursos. E aqui estamos a falar em múltiplos setores da atividade económica e empresarial: tem que ver com infraestruturas, energia, água, agricultura, tecnologia, digitalização, etc." Quem o garante, em entrevista ao SAPO, é António Calçada de Sá, presidente do Conselho da Diáspora Portuguesa, que acredita que Portugal tem um papel a desempenhar na construção e reforço de laços entre os continentes europeu e africano. Sobretudo num momento de indefinição geopolítica, geoeconómica e geoestraégica a nível mundial como o que hoje vivemos.

Se há quem possa deixar sementes dessa união profícua e abrir portas a um potencial de desenvolvimento único da realidade complexa e riquíssima de África com ligações à Europa pavimentar caminhos de aliança são os presidentes de Portugal e de Angola. O repto faz mais sentido no contexto do EurAfrican Forum, que acontece nos dias 25 e 26 de julho, na Nova SBE, e que adota como tema "Transformar o Amanhã: Construir Parcerias Globais para Alcançar a Agenda 2063". Neste ano, o SAPO é media partner e poderá acompanhar tudo aqui.

Numa Conversa de Presidentes, que se prevê de sala cheia, Marcelo Rebelo de Sousa (também presidente honorário do Conselho da Diáspora) e João Lourenço irão construir um diálogo sobre cooperação para o desenvolvimento, cumprindo a agenda de diplomacia económica e política do presidente angolano e promovendo o reforço das relações entre Angola e Portugal, bem como o aprofundamento da cooperação entre África e Europa. "A presença de João Lourenço visa fomentar o diálogo estratégico entre os dois continentes, explorando oportunidades de desenvolvimento conjunto", explica a organização, nesta oitava edição do evento promovido anualmente pelo Conselho da Diáspora Portuguesa.

"África tem uma infinidade de recursos e a média de idade mais baixa de todos os continentes, sendo a região que mais vai crescer nos próximos 50 anos em população", lembra António Calçada de Sá, ao SAPO. "Esta massa jovem precisa de saúde, alimentação, educação, infraestruturas básicas. No momento em que tiverem isto, África vai ter um boom; até porque toda esta grande massa jovem vai ter um grande apetite, por exemplo, por novas tecnologias."

É com esta visão e a ambição da Agenda 2063 que se desenha a edição deste ano do EurAfrican Forum, plataforma de contacto internacional e softpower, orientada para o diálogo e colaboração pública e privada entre Europa e África, que já conta com confirmações de personalidades de topo como os ministros angolanos das Telecomunicações, Mário Augusto Oliveira, e dos Transportes, Ricardo Viegas d’Abreu, a Embaixadora de Angola na União Europeia, Rosário Bento Pais, e o Presidente da Fundação Aga Khan, Mohamed Azzim.

De resto, a agenda para os dois dias já está fechada. Consulte-a aqui.