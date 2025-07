"A Europa poderia tirar um melhor proveito, no sentido de serem retiradas vantagens mútuas, do facto de conhecer melhor o continente africano, porque sempre esteve em África", afirmou o presidente angolano. Por vezes a União Europeia está "demasiado concentrada" em si mesma e "perde a visão do mundo", concordou o chefe de Estado português, apelando a que a UE "se vire para fora e tenha um novo empenho em África". Na Conversa entre Presidentes, que encerrou mais um EurAfrican Forum as visões de João Lourenço e Marcelo Rebelo de Sousa alinharam-se na necessidade mútua que Europa e África têm, alertando para a capacidade de aproximar ainda mais essa relação. E nessa aproximação, concordam, Portugal, pelo seu lugar na UE e na CPLP, pode desempenhar um papel fundamental, ajudando a construir pontes.

"A CPLP não é uma entidade abstrata. De cada vez que se celebram acordos bilaterais, como aqui se firmaram 11 e no ano passado 12, quando o primeiro-ministro foi a Angola, é a CPLP que está a mexer" vincou Marcelo. "Mesmo que se veja apenas quando há cimeiras, a CPLP reforçou uma empatia que se multiplica por todos os membros em áreas que vão da economia à cultura, passando pela área social, e que a projeta no mundo, assumindo uma influência essencial nos respetivos continentes."

Numa altura em que o investimento chinês no continente cresce, João Lourenço lembrou que a presença chinesa é muito mais recente do que a europeia: "A Europa está em África há cinco séculos, a China chegou há poucas décadas, por isso o velho continente deveria tirar maior partido dessa vantagem", nomeadamente afirmando-se no âmbito do investimento em infraestruturas de que África precisa para alcançar a ambição da Agenda 2063. Até porque, realçou, haver investimento chinês não invalida que exista também europeu — e a Europa também tem muito a ganhar com esse investimento, dado o potencial de desenvolvimento energético, agrícola e demográfico que África pode representar, respondendo aos grandes desafios europeus. Com um continente em que a idade média se fixa nos 18 anos e há muitos desenvolvimentos infraestruturais urgentes, investir na região é não apenas ajudar África e resolver desafios atuais da Europa, mas também evitar maiores problemas futuros. "Se tiverem condições nos seus países, estes jovens não vão emigrar à procura de uma vida melhor", lembrou o presidente.

A Europa "pode fazer mais e melhor em África", concorda Marcelo Rebelo de Sousa, apontando a "cooperação inevitável" entre os dois continentes em áreas como o digital, a alta tecnologia ou a transição energética e ambiental. "Porque é que a Europa demora tanto tempo a perceber coisas que são óbvias? Porque a Europa tem-se formado aos bocadinhos e com uma atenção muito grande à geopolítica interna", lembrou o Presidente português, realçando que, numa altura em que a "moda parece ser não o multilateralismo mas o fechamento", estas cimeiras que ligam as regiões são fundamentais para a Europa perceber melhor a importância das parcerias com África e a relevância que tem "na balança de poderes mundiais".