Durante duas horas, em simultâneo em várias cidades, equipas de quatro ou cinco alunos do 3.º ciclo e ensino secundário são desafiados a resolver complexos problemas de áreas como a Geometria, a Teoria dos Números, a Combinatória e a Álgebra numa espécie de olimpíadas coletivas. E pela primeira vez, Portugal faz parte do concurso.

O Instituto Superior Técnico recebe já amanhã, dia em que se assinala o Pi, a primeira edição do país no concurso internacional de matemática Náboj, que vai juntar um total de cerca de 200 alunos de vários países, divididos por 40 equipas de 40 escolas diferentes. Trata-se de uma competição internacional de Matemática destinada aos miúdos daquele ciclo, "com um formato único e colaborativo", promovendo o trabalho em grupo, explica a organização, que junta neste ano Portugal a um leque de países que conta com Áustria, Chéquia, Estónia, Alemanha, Hungria, Irão, Polónia, Roménia, Eslováquia, Suíça e Reino Unido.

A professora Ana Rita Pires, antiga aluna do Mestrado em Matemática do IST e doutorada pelo MIT, que está atualmente na Universidade de Edimburgo e tem uma vasta experiência na organização do Náboj no Reino Unido, estará presente para assegurar que a prova internacional corre sobre rodas. Durante duas horas, as crianças são desafiadas a resolver um mesmo enunciado (traduzido para cada língua local), começando com seis problemas e recebendo um novo sempre que consegue chegar à conclusão de um, num total de 50 problemas de dificuldade crescente. O leaderboard é apresentado em tempo real com todas as equipas participantes nos diferentes países e vence a equipa que resolver mais problemas durante o tempo regulamentar.

O Náboj, expressão eslovaca que se traduz por "bala" ou "carga elétrica" (evocando a rapidez com que as equipas têm de agir), arrancou em 1998, em Bratislava, tendo se espalhado progressivamente até chegar, neste ano, a Portugal. No Técnico Innovation Center, que recebe a estreia, estarão em competição alunos de dois escalões: o Júnior – até ao 10.º ano; e o Sénior – com alunos do 11.º e/ou 12.º ano.