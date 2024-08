O nome é autoexplicativo: aqui ensina-se técnicas de construção natural e ferramentas para construir com desperdício mínimo e criando estruturas que preservam o ecossistema e garantem a menor pegada ambiental possível.

A iniciativa é da Boomland, que recorre à experiência acumulada em 25 anos a organizar o Boom Festival, em Idanha-a-Nova, singularizada pelos mais relevantes prémios e distinções nacionais e internacionais nas áreas da sustentabilidade e ecologia, para passar este tipo de conhecimento.

O primeiro curso de eco-construção na Boomland — "construir em harmonia com a natureza" é o mote — vai acontecer entre 12 e 15 de setembro, na herdade da Granja. "Será uma introdução às diferentes técnicas de construção natural, desde estruturas residenciais e quintas a outras instalações", explicam os promotores do curso e do festival, que alargam agora o seu âmbito de ação, sempre com a premissa de que tudo o que fazem "tem de ter impacto positivo na natureza e na maneira como as pessoas se relacionam com ela".

"Há mais de uma década que construímos e fazemos evoluir uma visão sobre a bioconstrução. Além do solo em todas as suas formas, incluímos na construção na

Boomland materiais como salgueiro, cana, palha, bambu e também todo o tipo de madeira e pedra certificadas ou locais. Desde 2012 que realizamos cursos dedicados à sustentabilidade, permacultura e agrofloresta e, agora, estendemos a outra área", explicam ainda os organizadores.

O curso será dividido entre as componentes prática (80%) e teórica (20%) e vai receber apenas 20 pessoas, que terão a oportunidade de aprofundar o conhecimento de "práticas ecológicas e materiais naturais, fundamentais para a preservação do ecossistema, e para ir ao encontro de novas formas de construção sustentáveis capazes de reduzir a pegada de carbono". Qualquer pessoa pode inscrever-se, mas será mais uma oportunidade para quem desenvolve atividades na área da construção através de processos e design sustentáveis — sejam arquitetos, construtores, proprietários, ou outros —, com o CRU - Arquitetura e Investigação a assumir-se como tutor deste curso de eco-construção.

"O ateliê está localizado no Alentejo, mas as suas premissas de construção são universais, uma vez que estão assentes numa análise profunda das qualidade éticas, estéticas e energética dos materiais e saberes locais, procurando contribuir para o aprofundamento e para a difusão dos conhecimentos construtivo e arquitetónico, através de workshops (nacionais e internacionais), com o objetivo de contribuir para uma transição eco e lógica do paradigma atual."