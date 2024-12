O presidente da câmara do Seixal decidiu dar mais dias de "férias" aos funcionários dos seus serviços do que os dias de tolerância decretados pelo governo para a função pública, a 24 e 31 de dezembro. Os cantoneiros, porém, que garantem a recolha de lixo no concelho, são a exceção.

Dada a necessidade especial do serviço de recolha de lixo, estes funcionários não serão visados pela tolerância de ponto alargada, prevendo-se, para esses, apenas folgas nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, esclareceu a autarquia, após notícia do SAPO sobre os dias extra que o presidente decidiu oferecer de folga a quem trabalha nos seus serviços.

"Ao contrário do que a notícia avança, e tal como refere o edital, a recolha dos contentores coletivos da via pública e a recolha à porta irão decorrer diariamente, com a normalidade habitual, com exceção dos dias 25 de dezembro e dia 1 de janeiro. Daqui se depreende que, com exceção dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, o Serviço de Higiene Urbana trabalhará todos os outros dias."

"A Câmara Municipal do Seixal trabalha diariamente para que os serviços prestados à população tenham a melhor qualidade e eficácia, salvaguardando também os direitos dos seus trabalhadores", explica ainda a autarquia, ao SAPO.

Quanto aos funcionários dos restantes serviços, conforme o edital publicado no início da semana, terão apenas um dia de trabalho entre o Natal e o Ano Novo, conforme notícia aqui publicada.