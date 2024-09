Não é um speed date. Pode aliás ser o princípio de uma relação muito séria. A CUF está à procura de parceiros capazes de criar soluções em inovação tecnológica em cuidados de saúde e está disponível para dar o empurrão definitivo para o desenvolvimento dessas respostas. Para isso, criou o Born, primeiro evento de matchmaking com Testbed ITeCS e lançou o convite às PME e startups do país. As condições para a inscrição, que está aberta até dia 11, é que as empresas sejam portuguesas, de pequena dimensão, tenham uma solução ou tecnologia que se enquadre no âmbito da Testbed ITeCS e precisem de apoio especializado para as desenvolver. A 23 de outubro, no Hospital CUF Porto, elas serão convidadas a encher o auditório com as suas ideias.

O Born "incidirá sobre inovação tecnológica em cuidados de saúde" e dirige-se a empresas inovadoras na área da Saúde Digital, propondo-se "apoiar e promover parcerias estratégicas para impulsionar o desenvolvimento das suas soluções tecnológicas", sob o lema "onde o futuro da saúde nasce".

"As empresas selecionadas terão a oportunidade de apresentar as suas tecnologias, necessidades e objetivos a um painel de 36 membros do consórcio Testbed - ITeCS, bem como conectar-se com parceiros que possam ajudá-las a ultrapassar desafios, sejam eles no desenvolvimento tecnológico, na testagem ou na mentoria", explica a organização, que preveem "aumentar o nível de Technology Readiness Level (TRL) das PME ou startups em pelo menos um nível com o apoio recebido".

Com foco na experimentação de produtos e serviços inovadores, as plataformas Testbeds desempenham um papel relevante na aceleração do desenvolvimento de projetos-piloto, sendo a Testbed - ITeCS (que reúne entidades tecnológicas, empresas públicas e prestadores de cuidados de saúde e associações) dedicada exclusivamente à Saúde Digital, explica ainda a CUF, adiantando a intenção de "impulsionar inovações nas áreas da prevenção em saúde, cuidados primários, cuidados especializados e cuidados continuados, além de apoiar soluções que incorporem inteligência artificial".

"Como organizadora do evento e uma das empresas mentoras no consórcio, a CUF reforça o seu ADN inovador e o seu compromisso com o desenvolvimento digital e tecnológico na saúde. Ao apoiar startups e PME com soluções inovadoras que geram valor e conhecimento, a CUF continua a elevar os padrões da prestação de cuidados de saúde em Portugal, contribuindo para a melhoria do bem-estar da população", vinca ainda a empresa, que reafirma a aposta na promoção de uma cultura de inovação, de empreendedorismo e criação de novas oportunidades.