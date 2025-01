Com mais de 120 milhões de pageviews em cada mês e uma média mensal superior a 3 milhões de utilizadores, o SAPO voltou a afirmar-se como sendo o site português mais visitado em 2024. Os números confirmam a liderança do SAPO na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, bem como na vertente de sales house, reafirmando a sua relevância no digital em Portugal e para os portugueses.

No portal, em 2024, foram destacadas mais de 1200 notícias por dia. O maior site português levou ainda aos leitores, vários dossiers temáticos com a cobertura dos eventos noticiosos mais emblemáticos do país e do mundo, como os 50 anos do 25 de Abril de 1974, os diferentes atos eleitorais que tiveram lugar dentro e fora de portas, o Campeonato Europeu de Futebol ou os Jogos Olímpicos. A diversidade e a pertinência dos conteúdos permitiram aos leitores manterem-se informados com a marca de qualidade aportada pelo SAPO e pelo seu ecossistema, que conta com cerca de 150 parceiros de referência, entre nacionais, regionais e internacionais, aos quais se juntaram, em 2024, títulos como o Expresso, a SIC Notícias, A Bola ou o Record.

O ano ficou também marcado pela inovação tecnológica, com a integração de novas tecnologias no portal. Em alguns dos eventos noticiosos, o SAPO enriqueceu os seus conteúdos com recurso à Inteligência Artificial. Foi o caso em conteúdos como os PolAItólogos ou o Tovarminator vs SAPOZILLA, que deram a conhecer em detalhe os programas eleitorais dos partidos portugueses, na corrida para o governo, e uma luta de titãs entre o homem e a máquina, ao longo do Euro 2024, respetivamente.

Entre os temas jornalísticos mais procurados no SAPO, em 2024, destacaram-se as eleições legislativas e o arranque da nova legislatura, a morte do músico Marco Paulo, as eleições nos Estados Unidos da América e a projeção mundial alcançada por Gisèle Pelicot. Sendo absolutamente transversal no seu alcance, o SAPO serviu, mais uma vez, uma audiência equilibrada entre mulheres e homens.

Neste ano em que o SAPO foi distinguido pelo Portal da Queixa como Marca Recomendada e reforçou o seu estatuto de Superbrand, fez a diferença, de forma consistente, em todas as áreas em que opera: no desenvolvimento de produto com vista a uma maior modernização, atualização e originalidade da experiência oferecida; na forma criativa e pioneira de disponibilizar conteúdos de qualidade e referência, para um país mais informado e crítico; na diversidade das soluções comerciais; na relevância de um ecossistema de parcerias com os players de media e conteúdos de referência em Portugal; e na presença nos eventos mais emblemáticos, desde logo com os Prémios SAPO a serem atribuídos no contexto do Rock in Rio, permitindo consolidar uma relação de maior proximidade com utilizadores e clientes.

O ano de 2024 volta, assim, a posicionar o SAPO como uma marca de destaque incontornável no digital em Portugal, demonstrando a sua capacidade de evoluir e inovar, enquanto se mantém fiel ao seu papel como líder na informação e no entretenimento online.