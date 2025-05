Inaugurado no final de 2023, o Centro Interpretativo do Salva-vidas de Alvor (CISA) arrecadou um dos mais prestigiados galardões da museologia europeia. O prémio foi entregue durante a conferência dos European Museum of the Year Awards (EMYA), que decorreu entre 21 e 25 de maio, na cidade polaca de Bialystok, e distingue museus inaugurados nos últimos quatro anos que se destacam pelo envolvimento profundo das suas comunidades.

Em Alvor, esse envolvimento é tudo menos simbólico — é a alma do projeto. O CISA nasceu de uma história de resistência local: em 1983, quando a Marinha Portuguesa tentou transferir o antigo barco salva-vidas para Lisboa, a população reagiu. Soldaram os portões, destruíram os carris e impediram a remoção do barco. A embarcação, que esteve ao serviço entre 1933 e 1974, acabou por permanecer em Alvor e tornou-se a peça central do museu.

O centro conta histórias de mar e de pescadores, de remos e estrelas que guiavam os barcos à vela. Além de preservar memórias, promove atividades com a comunidade e investiga práticas como a pesca artesanal do palangre – atualmente em processo de candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

Krzysztof Karpinski

O barco continua a sair do museu, integrando a procissão fluvial em honra dos pescadores. A exposição permanente, O Salva-vidas: O Remar de uma Comunidade, constrói-se com testemunhos, objetos doados, imagens e documentos partilhados por quem vive a história do mar. O projeto foi desenvolvido pelo Município e Museu de Portimão, com o apoio do programa CRESC Algarve 2020 e uma vasta rede de parceiros locais e nacionais.

Festa na Lota celebra pescadores e memória

A festa faz-se já este domingo, Dia Nacional do Pescador, a partir das 17h30, na Antiga Lota de Alvor. Haverá comes e bebes, a exibição de um vídeo sobre o CISA e pretende ser uma celebração partilhada com a comunidade.

Afinal, este prémio é também uma homenagem aos pescadores e às gentes do mar, que continuam a guardar a memória e a identidade de Alvor.