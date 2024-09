O início da competição estava agendado para as 13h00 da tarde, mas ainda não eram 10h00 da manhã e já dezenas de curiosos começavam a ocupar a Doca da Marinha, junto ao Terreiro do Paço, para garantirem a melhor vista para a rampa de lançamento da Red Bull.

Vindos de diferentes regiões do país, as 34 equipas em competição chegaram à capital para realizar um sonho tão antigo quanto a humanidade – voar – naquele que se consagra como um dos eventos mais divertidos do mundo: o Red Bull FlugTag. Nascido na Áustria em 1992, este desafio já percorreu os cinco continentes, aterrando em Portugal pela primeira vez em 2002, e mais tarde em 2006 e 2014.

Durante a manhã, o SAPO teve a oportunidade de visitar o hangar e observar toda a arte e engenho dos participantes que, num ambiente tão divertido quanto frenético, procediam aos últimos ajustes nas suas máquinas voadoras antes do grande salto de fé para o rio Tejo.

Antes do primeiro lançamento do dia, os Farra Fanfarra animaram a multidão e Dimitris Kolliakos deslumbrou o público com a sua performance de voo em paramotor. O streamer Move_Mind também esteve presente e, além de transmitir o evento no seu canal da Twitch, aventurou-se num voo a bordo de uma máquina inspirada no Harry Potter.

A difícil tarefa de avaliar a criatividade das geringonças a concurso ficou a cargo de um painel de jurados de peso composto por: Pedro Boucherie Mendes, Constanza Ariza, Gonçalo Braga, Inês Nogueira, Miguel Paraíso, Fernando Alvim, Ana Pinheiro, Luís Lickfold, Vanessa Marina e Solange Dias. As duplas João Manzarra e Carina Caldeira, Rui Simões e Catarina Maia foram os hosts de serviço.

A tarde foi recheada de momentos hilariantes proporcionados pelas equipas em competição cujas geringonças, vítimas do contravento que se fez sentir na Doca da Marinha, aterraram quase sempre com voos picados rumo às águas do rio Tejo.

A performance, distância e criatividade foram os critérios de avaliação que entregaram a vitória aos Diaper Droppers, das Caldas da Rainha: “O nosso segredo foi a união da equipa e muitas horas de dedicação, noite após noite. Foi uma experiência incrível e com esta vitória queremos reforçar a nossa mensagem: façam bebés e não a guerra!”, declarou o Capitão Vítor Silva. Ainda que com um voo de apenas três metros, a equipa angariou a pontuação mais alta do júri, e rumará até Salzburgo para visitar o Red Bull Hangar-7. O pódio ficou completo com Os Rolhas (2º lugar) e os Capas Negras (3º lugar) que usufruirão de um voo acrobático e de uma experiência de skydiving em túnel de vento, respetivamente.

O recorde mundial de 78,5 metros, estabelecido em 2013 pela equipa norte-americana “Chicken Whisperers”, ficou longe de ser quebrado, no entanto, não faltam entusiastas e corajosos com vontade de se aventurarem numa próxima edição.