PS decalcou plano para a Comunicação Social da AD? Veja as diferenças

Em setembro de 2024, o ministro Pedro Duarte e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, apresentavam um grande pacote de 30 medidas para os media. Agora, no programa que leva às legislativas de 18 de maio, Pedro Nuno Santos multiplicou as nove medidas apresentadas para o setor há um ano. E nas atuais 28 propostas há pontos em comum com o que a AD pôs em marcha.

Executive Digest