Fixe o número 22. É neste dia 22 de junho que se realiza a 22.ª edição dos Prémios SAPO, juntando o evento aos 20 anos do festival das famílias. Dia 22 é o dia de todas as revelações: neste sábado, vai saber quem são as estrelas que mais brilharam no país, num universo de nove categorias e 200 candidaturas avaliadas por um júri de luxo. O SAPO, líder na agregação, produção e curadoria de conteúdos e ativos digitais, revela os grandes vencedores da 22.ª edição dos Prémios SAPO, numa edição surpreendente.

"Fazes parte essencial da história da publicidade digital e, por isso, chegou a oportunidade de brilhar ainda mais e de receber um merecido reconhecimento global, este ano no maior evento de rock do mundo. Parece um sonho? É o sonho que o SAPO vai realizar." A apresentação dos Prémios SAPO, que neste ano acontece no Rock in Rio, eleva a fasquia a um sábado muito especial, que arranca com o evento nesta edição que se prevê inesquecível, e que pode acompanhar aqui, em direto

No dia em que tocam Jonas Brothers, Macklemore, James, Ivete Zangalo e Ornatos Violeta, e que ainda terá muita emoção com o jogo da Seleção Nacional, o palco do RiR, no Parque Tejo, vai brilhar ainda mais com a celebração do que de melhor se faz na publicidade nacional, num evento dirigido a profissionais de marketing, parceiros e órgãos de comunicação social. Desta vez, porque inovação e tecnologia são traços distintivos da marca SAPO, pode ainda acompanhar os Prémios do ano, tal como os concertos do RiR, na aplicação SAPO TV, através do botão azul do comando Meo.

O júri desta edição dos Prémios SAPO é composto por Ana Barros (CEO da Martech Digital), André Folque (head of business transformation da Publicis), Bernardo Rodo (managing director da OMD), Bruno Serra (head of marketing Estoril-Sol Digital), Inês Condeço (marketing & communication director da Fnac), Justyna Valente (head of marketing da TAP), Miguel Ralha (CEO da Bar Ogilvy), Paula Santos (diretora criativa da Omnicom Creative Hub) e Rodrigo Albuquerque (managing director Arena).

O evento arranca com um welcome brunch, pelas 10.00, seguido da entrega de prémios, na tenda VIP do RiR, e de um convívio que se prolongará até às 14.00. Campanha mais original em display, vídeo mais inovador, melhor spot de rádio digital, podcast de marca, estratégia de engagement em redes sociais, melhor storytelling digital em content marketing, melhor estratégia de native advertising, campanha de addressable TV e melhor estratégia 100% digital são as categorias premiadas.