Os esforços extraordinários de Nihon Hidankyo e de outros representantes dos Hibakusha – os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki – contribuíram grandemente para o estabelecimento de um tabu nuclear. A organização forneceu milhares de relatos de testemunhas, emitiu resoluções e apelos públicos e enviou delegações anuais às Nações Unidas e a uma variedade de conferências de paz para lembrar ao mundo a necessidade premente do desarmamento nuclear.

O testemunho dos Hibakusha é único neste contexto mais amplo. O destino daqueles que sobreviveram aos infernos de Hiroshima e Nagasaki foram durante muito tempo ocultados e negligenciados. Em 1956, associações locais de Hibakusha, juntamente com vítimas de testes de armas nucleares no Pacífico, formaram a Confederação Japonesa de Organizações que Sofrem das Bombas A e H. Este nome foi abreviado em japonês para Nihon Hidankyo. Tornou-se a mais influente organização Hibakusha do Japão.

No próximo ano assinala-se 80 anos desde que duas bombas atómicas americanas mataram cerca de 120.000 habitantes de Hiroshima e Nagasaki. As armas nucleares actuais têm um poder destrutivo muito maior. Eles podem matar milhões de pessoas e teriam um impacto catastrófico no clima. Uma guerra nuclear poderia destruir a nossa civilização.

A decisão de atribuir o Prémio Nobel da Paz para 2024 a Nihon Hidankyo está firmemente ancorada no testamento de Alfred Nobel. O prémio deste ano junta-se a uma distinta lista de Prémios da Paz que o Comité já atribuiu a defensores do desarmamento nuclear e do controlo de armas, declarou o Comité do Nobel no comunidade de imprensa.

