O "poder curativo" que se encerra no ato de "olhar para o outro como um irmão" já fora destacado por D. Rui Valério pela importância no cuidado prestado a quem não está bem, no Dia Mundial do Doente. Mas a saúde física é só uma parte. Reconhecendo-o, e pela exigência crescente de se olhar a saúde mental com a importância que merece, para ganharmos equilíbrio individual e social, o Patriarca de Lisboa junta-se também à luta pela saúde mental.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 20% dos portugueses sofrem de uma doença psicológica, sendo o país da Europa com maior prevalência de doenças mentais na população adulta, e prevendo-se hoje que 15% dos adultos em idade ativa vão sofrer de stress, depressão ou ansiedade.

Organizadas pelo Centro Paroquial do Estoril para trazer luz à importância que a saúde mental tem para a qualidade de vida das pessoas, da comunidade e da população em geral, as Jornadas de Saúde Mental FundaMental vão contar, nesta segunda edição que se realiza a 26 de outubro, com o Patriarca de Lisboa, num leque de convidados em que se incluem nomes como Júlio Isidro, João Miguel Tavares, Paulo Nogueira e Isabel Stilwell.

Tendo em conta esta realidade, , afirma que ‘Não podíamos ficar indiferentes ao impacto que os problemas de saúde mental estão a ter na nossa população", explica o Padre Paulo Malícia, presidente do CPE, justificando assim a criação do projeto FundaMental, que já deu vida a atividades como a Musicoterapia Intergeracional e a CuidArte, que promove a saúde mental através da arte, bem como abriu consultas gratuitas a colaboradores, em parceria com o Centro Social e Paroquial de S. Pedro e S. João, o Centro Paroquial do Estoril. Agora, vai levar ao Auditório Sr.ª Boa Nova, na rua do Campo Santo, um conjunto de "especialistas de áreas diversas e oradores que darão o seu testemunho pessoal", estando a sessão de abertura a cargo do Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério.

Com três em cada dez portugueses a terem já sido diagnosticados com depressão, percentagem que sobe para 45% quando estão em causa sintomas depressivos em adolescentes, e um terço dos trabalhadores a sofrer de problemas de Saúde Psicológica, é preciso potenciar todo o tipo de "iniciativas capazes promover a saúde mental e o bem-estar, divulgar e fortalecer ações preventivas e dinamizar um espaço para troca de experiências e debate público", considera ainda o Padre Malícia.

"Ao longo do ano, este tema tem sido trabalhado pelo Centro Paroquial do Estoril através do projeto FundaMental, com a comunidade local a ser convidada a participar em workshops e palestras de promoção da saúde mental", explica a organização liderada por Mariana Formigal, que agora traz a debate temas como a Saúde Mental e a Espiritualidade, a Saúde Mental e a Parentalidade no contexto da família, com foco no burnout parental, ou a Saúde e a Vida Ativa.