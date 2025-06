A chegada do calor é prenúncio de férias, mas para os cada vez mais portugueses que têm bichos em casa isso pode ser motivo de preocupação. Levá-los ou deixar alguém a tomar conta? E não estranharão a solidão ou a nova companhia? Um hotel para animais é uma boa solução?

Só em Lisboa, desde a criação do Sistema de Informações de Animais de Companhia foram registados 112.127, sendo maioritariamente, claro, cães (quase 76 mil) e gatos (mais de 36 mil). Se olharmos para o país inteiro, os últimos números apontavam para mais de 4 milhões de bichos a viver com famílias, sendo três em cada quatro cães. O sistema não regista as "baixas", mas também há muitos que não estão devidamente legalizados com o microchip, pelo que o número atual não andará muito longe disto: um bicho por cada dois ou três portugueses.

Não espanta por isso que, quando vem o verão e sobretudo para os estreantes nestas andanças, muitas sejam as dúvidas que assaltam as famílias que vivem com animais. Uma coisa é certa: abandoná-los para ir de férias não é uma solução — e fazê-lo é, aliás, crime público desde 2014. Mas ainda que possa dar até oito meses de prisão, infelizmente, o abandono de animais sobretudo em período de férias continua a ser uma realidade, com cerca de 40 mil casos assinalados por ano (segundo o PAN, corresponde a cerca de 115 por dia).

O SAPO quer ajudar a mudar esta estatística. Conte-nos a sua experiência e ajude quem não sabe o que fazer a encontrar soluções para melhorar a vida dos bichos lá de casa quando vêm as férias. Participe até dia 15 de julho!