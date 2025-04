"Sucesso é um conceito escorregadio, quase intangível. Por muito tempo, fomos levados a acreditar que ele se mede por números, por títulos, por uma coleção de feitos que possam ser exibidos e reconhecidos. Mas, no silêncio da noite, quando a plateia se dispersa e os holofotes se apagam, o que resta?" A reflexão é feita or Helena Sacadura Cabral, economista que desempenhou vários lugares de chefia na Administração Pública, tendo sido a primeira mulher admitida nos quadros técnicos do Banco de Portugal.

Dona de uma vida que sempre se pautou pelas escolhas que a levem à felicidade, a também escritora não tem grandes dúvidas de que "o verdadeiro sucesso não é um troféu exposto na estante, nem uma linha reluzente no currículo; é um sentimento que floresce de dentro, uma paz que se instala quando estamos alinhados com aquilo que realmente somos". "Sucesso é acordar e sentir que a vida faz sentido — não porque alguém disse que faz, mas porque, ao olhar para o caminho trilhado, nos reconhecemos, mesmo, nele."

Também Rui Miguel Nabeiro sabe bem que o sucesso não é chegar longe, fazer muito dinheiro, ser profissionalmente bem-sucedido; tudo isso vale pouco se não houver ninguém à volta a crescer connosco. Herdeiro da veia humanista do avô, o CEO da Delta traz sempre com ele as lições que aprendeu com o comendador, mais até pelos seus gestos em casa, pelo comportamento com amigos e pelo cuidado com os trabalhadores do que na forma de lidar com os números e estar sempre pronto a inovar.

O também presidente da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa e da International Coffee Partners (ICP), que assumiu a missão de posicionar a Delta Cafés entre as dez maiores marcas de café do mundo, tem bem presente a noção do que é sucesso

— e para que ele exista, a ambição tem de andar de mão dada com o coração.

Numa nova conversa improvável, que acontece já amanhã na sede do Santander, em Lisboa, com moderação do maestro Martim Sousa Tavares, Helena Sacadura Cabral e Rui Miguel Nabeiro vão partilhar as suas experiências e visões sobre sucesso em mais uma sessão das Beyond Profit Talks, by Fundação Santander.

Uma conversa que desafia a ideia convencional de liderança e crescimento, explorando como se pode construir uma visão de futuro sem perder a essência do que realmente importa, para ver ao vivo (inscreva-se aqui) ou recuperar mais tarde, aqui no SAPO.