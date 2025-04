Uma mulher que conquistou tudo — estudou contra a vontade do pai e foi a melhor aluna de Economia, formando-se em Coimbra com 18 valores; casou-se, divorciou-se, criou dois filhos e a irmã deles enquanto geria o gabinete de estudos do Banco de Portugal e dava aulas no ISCTE; fundou revistas e escreveu mais de 40 livros — mas para quem a serenidade e a felicidade são a maior conquista. Um homem que ouviu ao avô como uma criança nascida com muito poucos bens mas muita vontade pode chegar longe sem deixar de ver quem está à volta dele bebeu os melhores exemplos de vida.

O que significa, verdadeiramente, ter sucesso? A definição que Helena Sacadura Cabral terá, nos seus 90 anos feitos de vontade de ainda experimentar e começar muitas aventuras, provavelmente não será chocantemente diferente da de Rui Miguel Nabeiro, que com metade da idade segue as pegadas do avô na liderança da Delta com um profundo respeito e admiração por aqueles que preenchem os seus dias e fazem da empresa o êxito mundial que é. Ambos partilham valores herdados e vontade de continuar a criar o seu próprio legado.

Será isso, essa mistura entre as experiências que fazem de nós aquilo que somos e o ânimo para continuar sempre a remar com a energia de quem acaba de entrar no barco, que define o sucesso? Talvez, mas certamente nenhum dos dois teria tanto se não conseguisse, em paralelo, ter com quem partilhar a vida, as conquistas e as frustrações de cada momento. E tudo isso pesa de uma forma diferente quando se tomam as decisões que levam, a bons resultados.

Em mais uma conversa improvável e imperdível, dirigida por Martim Sousa Tavares, as Beyond Profit Talks, by Fundação Santander, juntam uma mulher extraordinária e um homem que se formou à imagem do avô, Rui Nabeiro. Pode a gestão empresarial pode ser equilibrada com um propósito maior, garantindo que a proximidade e o impacto comunitário são tão importantes como os números? Rui Miguel Nabeiro irá partilhar a sua visão e Helena Sacadura Cabral não dispensará o olhar crítico sobre a sociedade e a vida. Como se partilha a felicidade e a ética e como as relações humanas influenciam a forma como encaramos o trabalho, a gestão e o sucesso são temas em cima da mesa na próxima terça-feira, dia 15 de abril, às 13.00, a que poderá assistir ao vivo na sede do Santander, em Lisboa (inscreva-se aqui) ou rever mais tarde no SAPO.