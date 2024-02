O Catraio, o Piadolas e o Velho do Restelo são três personagens geradas por Inteligência Artificial que desconstroem, com humor, os programas eleitorais dos oito partidos com assento parlamentar que concorrem às eleições legislativas de 10 de março.

Nos POLAITÓLOGOS, os politólgos do SAPO com recurso a AI, cada personagem responde com as suas características, mais ou menos otimistas, a fazer graças ou a resmungar, aos programas dos partidos. Com 22 perguntas, o utilizador escolhe o robot, o partido e a questão que quer ver ser respondida. Depois, é deixar a criatividade da Inteligência Artificial trabalhar, como neste exemplo em que o Catraio responde a uma pergunta feita ao programa político da CDU.

São gerados cartões partilháveis nas redes sociais, para que seja possível passar as mensagens mais engraçadas ou surpreendentes à rede de amigos.

Como é que os POLAITÓLOGOS foram criados?

A equipa editorial do SAPO definiu previamente as perguntas que considerou mais importantes e na ordem do dia para o país e definiu também as personalidades que queria criar para os robots. Foram submetidos os programas eleitorais de todos os partidos em análise e esta foi a única base de resposta do Chat GPT4. Por isso, estas personagens não respondem a qualquer questão fora deste âmbito.

O SAPO não realizou qualquer intervenção humana no conteúdo das respostas, apenas intervindo em pequenas questões de formatação e/ou revisão de texto.

Além das 528 respostas que são visíveis e nas quais o utilizador pode navegar, a interação com os robots é possível para quem tem a versão paga do Chat GPT4.

A política e os partidos

Os robots são apartidários e todos os partidos foram submetidos de forma igual às mesmas perguntas. As respostas foram geradas para todos pelas três personagens.

A ideia do SAPO é que o utilizador se possa divertir enquanto analisa com alguma distância os programas eleitorais de todos os partidos. Apesar de o humor estar sempre presente, os POLAITÓLOGOS debruçam-se sobre propostas políticas concretas presentes nos programas políticos.

Os programas completos destes oito partidos estão também a um clique do utilizador para uma análise mais rigorosa de cada proposta eleitoral.

Veja tudo aqui nos POLAITÓLOGOS.