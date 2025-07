Os portugueses estão a optar cada vez por aplicar as suas poupanças em fundos de investimento - uma solução que permite investir de forma coletiva e diversificada.

Luís Carneiro, da FundManager, explica que agora é possível aceder a estes produtos não só através do banco, mas também por via digital. Uma alternativa simples e segura, ideial para quem quer começar a investir com pequenas quantias e construir o seu património.

Movimento nacional lançado no dia 15 de maio de 2017, o MUDA é promovido por várias empresas, universidades e associações e pelo Estado Português. Juntos, assumem o compromisso de incentivar a participação dos portugueses no espaço digital e ajudar a tirar partido dos benefícios associados aos serviços digitais disponibilizados por empresas e pelo Estado.

