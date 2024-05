Foi "um encontro muito proveitoso", com "troca de ideias" sobre "passos a ser dados e sobre o futuro", nos muitos investimentos que ganham forma na capital, "do Plano de Drenagens de Lisboa à reabilitação urbana, planos para a habitação", escolas e até a passagem ao próximo nível da tão cara a Carlos Moedas Fábrica de Unicórnios. Os temas que estiveram na mesa, no encontro da nova presidente do Banco Europeu de Investimentos, Nadia Calviño, com o presidente da Câmara de Lisboa foram nesta tarde destacados pela própria, numa publicação na rede social X.

Nesta que é a primeira visita oficial a Portugal, cujos interesses agora representa no BEI, no âmbito da rotatividade de cargos de liderança entre Portugal e Espanha, Calviño vai ainda passar pelo Porto, onde será recebida por Rui Moreira, e estará com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, nas cerimónias de celebração dos 70 anos da Faculdade de Economia da Universidade do Porto.

Ainda em Lisboa, a responsável tem hoje encontros marcados com os ministros da Economia, Pedro Reis, e da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes.