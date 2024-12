Conscientes da importância de fortalecer os laços entre os dois lados do Atlântico, nem Presidente nem primeiro-ministro nem ministros de diversas áreas falharam a chamada. Amanhã e quarta-feira, na Nova SBE, empresários, gestores e representantes políticos respondem à chamada do Conselho da Diáspora, que sob o mote "Construir o futuro através do Atlântico", estreia o EuroAmericas Forum.

Após o êxito das anteriores edições do EurAfrican Forum, António Calçada de Sá decidiu fazer este "upgrade", de forma a potenciar o impacto e "tendo enormes interesses portugueses (empresas, academia, ciências…) nas Américas, da América Latina ao Brasil e EUA". "Consultámos o Presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros (Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Rangel são, respetivamente, presidente e vice honorário do Conselho da Diáspora) e ambos acharam imediatamente uma ideia interessante", contou ao SAPO o presidente da direção do Conselho da Diáspora Portuguesa

Presidido por José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, o evento "posiciona Portugal como palco de uma plataforma de contacto internacional que discutirá a colaboração, pública e privada, entre a Europa e o continente americano", com presenças confirmadas de dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, da Economia, Pedro Reis, da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, que ali deixarão key notes.

Num mundo em mudança, o presidente da direção do Conselho da Diáspora Portuguesa prevê um fórum que andará "em redor de uma série de âncoras — Geopolítica, Energia Transatlântica, Saúde 2030, Futuro do Agronegócio e Pescas, Investimento e Internacionalização, Cultura e Desporto, Cidades Irmãs — com um pressuposto a navegar: a incerteza que hoje tudo domina, até pela velocidade da informação, com a necessidade de rever estratégias a muito curto prazo, dada a quantidade de variáveis que não é possível controlar".

O Conselho da Diáspora Portuguesa estabelece assim a ligação entre ambos os continentes e reúne em Portugal líderes de alto-nível de diversas organizações públicas e privadas "para um debate objetivo, atual e inclusivo", entre as quais se contam embaixadores (Francisco Duarte Lopes, Élise Racicot, João Vale de Almeida), autarcas (Carlos Carreiras), representantes europeus e das Américas (Elena Lazarou, Alfonso García Mora), entre muitos outros nomes relevantes de fundações, empresas e instituições internacionais.

"O EuroAmericas Forum pretende afirmar-se como uma plataforma de contacto internacional e softpower orientada para o estímulo da colaboração, pública e privada, entre Europa e o continente americano." Para António Calçada de Sá, o sonho é "que a rede toda esteja a funcionar e o soft power possa dar um contributo muito bonito para levar Portugal mais longe".