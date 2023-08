"De Olho Nas Estrelas" é um podcast que pretende explorar o trabalho de portugueses no estrangeiro, qual a sua influência no espaço, e quais os caminhos que os fizeram chegar aos cargos hoje ocupados.

Pedro Gil Ferreira nascido em 1968 é um astrofisico português e Professor de astrofísica na universidade de Oxford desde 2016.

Além de Professor de Astrofísica é ainda author de dois livros um em cosmologia (The State of the Universe - A Primer in Modern Cosmology) e outro sobre a história da relatividade geral (The Perfect Theory: A Century of Geniuses and the Battle over General Relativity). "Sempre fui exposto à Música e Arte. Foi um passo natural para mim tentar envolver-me numa atividade deste género (Artist in Residence)", explica o convidado no podcast.

É autor científico regular em revistas como a Nature, a Science e a New Scientist. Além do satélite Euclid participa ainda no projecto LISA.

Ouça o episódio abaixo:

Subscreva o podcast no Spotify