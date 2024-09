Foram 1500 jovens recém-licenciados a procurar um dos 60 lugares disponíveis. A proposta? Passar um ano a trabalhar na área de escolha de entre as disponíveis numa das maiores empresas do país, com fortes probabilidades de, querendo e trabalhando para isso, terminar a primeira experiência profissional com emprego garantido. O programa de trainees da Altice, dona do SAPO, está de volta e atrai cada vez mais candidatos, procurando alcançar agora uma taxa de retenção de 90% destes jovens, conforme explicou à HR Sofia Henriques, Employer Branding & Onboarding manager da Altice Portugal, num balanço dos quatro anos de programa DarWin.

Hoje foi o dia em que o novo grupo de 60 trainees embarcou nesta viagem pelo universo em que já se experimentaram mais de 230 jovens, que tiveram a primeira experiência profissional na empresa líder de telecomunicações. Uma experiência que, a correr bem, tem potencial para se transformar numa relação profissional séria. Desde o arranque do programa, confirmou a CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, na última edição, "já foram recrutados mais de 120 trainees, integrados em diferentes direções" da empresa.

"Para além de dar aos jovens a sua primeira experiência profissional, o programa DarWiN aposta no desenvolvimento de soft skills, proporciona workshops e ações de formação em áreas relevantes para o setor, além de contribuir para o networking interno", explica Mariana Albuquerque. "Acreditamos que a energia, a criatividade e as diferentes perspetivas que estes jovens trazem são essenciais para continuarmos a liderar no setor, na inovação e a oferecer as melhores soluções aos nossos clientes", explica ainda a chief Human Resources Officer da Altice, que não tem dúvidas do poder desta iniciativa: "O programa DarWiN é um pilar fundamental da nossa estratégia de integração de jovens talentos."

Durante o próximo ano, os 60 novos DarWin vão assim integrar o universo MEO "e ter contacto com as várias marcas que compõem o grupo – SAPO, Moche, MEO Empresas e MEO Energia", sendo integrados ativamente nas equipas de trabalho de áreas tão diversas como a Engenharia e as Tecnologias da Informação, a Data Science, a Gestão ou a Economia, assumindo um papel relevante em "projetos desafiantes de engenharia de comunicações, tecnologias de informação, cibersegurança, data analytics, inteligência artificial, planeamento e controlo, marketing e outras áreas de negócio", sempre com acompanhamento próximo de mentores experientes.

De acordo com a responsável da Altice, este programa representa a "aposta firme do MEO na captação e desenvolvimento de jovens profissionais, reafirmando o compromisso da empresa com a inovação e com o futuro do setor das telecomunicações em Portugal".